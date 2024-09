La résistance contre la barbarie d'Israël avancera avec plus de force après le martyre de Nasrallah

Suite au martyre de Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah au Liban, Mohammad Javad Zarif a écrit dans un message sur le réseau social X : « Avec un cœur triste, je viens d’apprendre la nouvelle du martyre de Seyyed Hassan Nasrallah (Que sa demeure soit au Paradis), symbole de la lutte contre l'oppression, un refuge pour les opprimés dont libanais et dans la région, un érudit combattant, et de ses compagnons de lutte. »

Le vice-président stratégique de la République islamique d’Iran a ajouté : « Sans aucun doute, le projet pervers source de tension de Netanyahu et d’Israël échouera pour la région et le monde, et la résistance contre leur barbarie se poursuivra avec plus de force et détermination que jamais. Je présente mes condoléances pour cette perte douloureuse à l’Imam du Temps (Mahdi le Promis (PSL)), au Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, au peuple et au gouvernement nobles du Liban, ainsi qu'à toutes les nobles forces de Résistance et aux esprits libres partout dans le monde. Dans l’espoir de la victoire de la vérité et la défaite du mensonge, c’est une voie sûre et certaine et imminente. »