L'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU est la principale raison de la poursuite des crimes du régime sioniste (Araghchi)

Réagissant sur sa page X, Seyyed Abbas Araghchi a écrit « Lors de la conversation avec le secrétaire général des Nations Unies, j'ai souligné que l'inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies en raison de l'obstruction des États-Unis et d'autres partisans occidentaux d'Israël est la principale raison de la continuité des crimes et des aventures du régime sioniste illégitime. »

« Malgré cela, la responsabilité juridique et morale du Secrétaire général exige que la communauté internationale s'élève contre l'agression et le génocide et utilise son autorité conformément à la Charte des Nations Unies pour mobiliser la communauté internationale afin qu'elle prenne des mesures efficaces contre les agressions sans discontinuités du régime d’Occupation », a-t-il ajouté.

Le plus haut diplomate iranien a précisé : « j'ai rappelé au secrétaire général que les États-Unis sont un partenaire sans équivoque dans les crimes barbares d'Israël à Gaza et au Liban. Le Leader de la Résistance libanaise a été visé et tué en martyr par une arme anti-bunker de 5 000 livres offerte par les États-Unis. »

Le ministre des Affaires étrangères a conclu : « La République islamique d'Iran est déterminée à défendre sa sécurité et ses intérêts vitaux et à affronter le mal du régime sioniste. L'Iran est à côté du Liban. »