Seyyed Abdul Malik al-Houthi : Nous ne décevrons pas les peuples de Palestine et du Liban

Téhéran - IRNA - Dans un discours prononcé à l'occasion du martyre de Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah au Liban, Le Leader d’Ansarallah yéménite a présenté ses condoléances à l’occasion de ce triste incident et l'a considéré comme « une immense perte » pour l'ensemble du monde musulman avant de rassurer : « Nous ne décevrons pas le peuple de Palestine et de Liban et nos camarades combattants. Nous sommes à leurs côtés dans ces moments dures et douloureux ».

Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi, le chef d'Ansarallah du Yémen, a déclaré : « La Oumma islamique pleure le martyre de notre cher frère moudjahid Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, avec une grande tristesse et un grand regret. » Al-Houthi a ajouté : Nous présentons nos condoléances à sa famille honorable, à nos frères et sœurs du Hezbollah, au peuple libanais, au Leader de la Révolution islamique d'Iran, au peuple palestinien et à tout le peuple d’esprit libre du monde musulman. » Il a ajouté : La perte de Seyyed Nasrallah est une perte pour la nation islamique tout entière. » Le Leader d'Ansarallah du Yémen a souligné : « Chacun doit jouer son rôle, car la bataille continue et l'ennemi d'Israël est l'ennemi de l'Islam et des musulmans et un danger pour l'humanité. »