Les crimes du régime d’Occupation sioniste ne resteront pas sans réponse (Pezeshkian)

Lors d’une réunion du cabinet tenue dans la soirée de ce dimanche 29 septembre 2024, Dr Massoud Pezeshkian, tout en présentant ses condoléances à l’occasion de la mort en martyr du grand moudjahid Seyyed Hassan Nasrallah, Secrétaire général du Hezbollah au Liban, a condamné fermement ce crime commis par le régime sioniste barbare :

« Un tel crime a été prouvé une fois de plus la nature criminelle de ce régime qui n’a aucun respect pour les normes et cadres internationaux. Les déclarations des dirigeants des États-Unis et des pays européens, qui promettaient un prétendu cessez-le-feu en échange de la non-réponse de l'Iran à l'assassinat du martyr Haniyeh, étaient complètement fausses, et ne visaient qu’à donner une chance à ces criminels de plus en plus enhardis pour commettre davantage de crimes.

Le Président a en outre fait référence à une partie de ses propos prononcés dans une interview accordée à une chaîne de télévision américaine, selon lesquels le Hezbollah libanais ne devrait pas être laissé seul dans la guerre contre le régime sioniste et à sa large couverture médiatique, avant d’indiquer : « Je suis convaincu que les combattants libanais et les moudjahidines ne doivent pas être laissés seuls dans cette bataille. Nous ne devons pas rester les bras croisés et laisser ce régime barbare se permettre de violer tour à tour les pays de l’axe de la résistance et de massacrer des femmes et des enfants innocents. »

Soulignant la lourde responsabilité des pays arabes et islamiques face à la barbarie du régime sioniste dans la région, le président Pezeshkian a ajouté : « Les pays islamiques ne doivent pas rester indifférents aux crimes de ce régime, car aujourd'hui cela a été prouvé à tous les peuples du monde qu’il est le principal criminel et la cause de la guerre, de l'insécurité et du meurtre. »

Le Président de la RII a vivement critiqué le double comportement des médias occidentaux face au terrorisme flagrant du régime d’apartheid sioniste et a déclaré : « Les médias qui amplifient autant que possible les moindres incidents en Iran afin de diaboliser et culpabiliser notre pays, comment peuvent-ils ignorer cette énorme quantité de crimes et y fermer leurs yeux ?

Soulignant qu'une telle situation injuste ne sera certainement pas tolérable et qu’elle ne restera pas sans réponse, il a réitéré : « Certes une réponse décisive à ces malveillants criminels est nécessaire. Qu’ils sachent que les mouvements de libération et d'éveil ne s’éteignent pas avec l'assassinat de leurs forces et leaders, d’après ce qu’a montré l’expérience historique. Par contre des dizaines d'autres personnes sont prêtes à brandir l'étendard de la lutte contre la tyrannie et de la justice. »