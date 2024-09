L'Iran condamne fermement l'attaque du régime sioniste contre le Yémen

Nasser Kanani a condamné les « odieuses » attaques qui ont conduit à la destruction de l'infrastructure civile du port de Hodeidah au Yémen et les ont qualifié d’ « expression de la nature anti-humaine du régime d’Occupation sioniste ».

« Les crimes du régime sioniste ont lieu avec le feu vert et le soutien complice et inconditionnel de Washington au régime sioniste. Washington est un partenaire à part entière dans les crimes de la bande criminelle qui dirige Tel-Aviv », a-t-il insisté.

Saluant le soutien honorable des Yéménites à la nation palestinienne opprimée, il a déclaré : « L’acte d’agression du régime sioniste en attaquant le Yémen et l'infrastructure civile et publiques de ce pays constitue une violation flagrante et répétée de la Charte des Nations Unies et il est de la responsabilité de la communauté internationale de faire face à ce régime voyou. »

Le porte-parole de l'appareil diplomatique a une nouvelle fois mis en garde contre les conséquences du bellicisme et des incendies criminels du régime sioniste sur la paix et la sécurité régionales et internationales et a ajouté : « Les soutiens de ce régime, y compris le gouvernement américain, sont directement responsables des conséquences dangereuses et imprévisibles de la poursuite des crimes sionistes en Palestine et au Liban ainsi que ces attaques aventuristes et agressives contre le Yémen. »