Les attaques continues du Hezbollah contre les positions sionistes

Le Hezbollah libanais a annoncé dans un communiqué : « Ce matin, les combattants de la Résistance islamique du Liban, en soutien à la nation palestinienne inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable et pour défendre le Liban et sa nation, ont attaqué un point de rassemblement de l'armée du régime sioniste dans la ville d'Al-Manara.

Dans une autre déclaration, le Hezbollah a annoncé : « Les combattants de la Résistance islamique du Liban, en soutien à la nation palestinienne inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable, pour la défense du Liban et en réponse au crime du régime sioniste dans l'attaque de Beyrouth, ont pris pour cible la ville de Saer. »

Selon le communiqué du Hezbollah, ces attaques ont été menées avec plusieurs tirs de roquettes et ont été couronnées de succès.

La Résistance libanaise a annoncé le dimanche dans un communiqué avoir pris pour cible la base "Ovik" du régime sioniste au nord de la Palestine occupée (Israël) avec un certain nombre de missiles "Fadi 1".