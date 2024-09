Les actes du régime sioniste ne resteront pas sans réponse (Téhéran)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré, lors de sa conférence presse, ce lundi matin : « Je présente mes condoléances au cher Liban, au gouvernement et à la nation libanais et au Hezbollah, et en particulier à la chère famille du martyr Nasrallah. »

« Sayyed Hassan Nasrallah est tombé en martyr, mais son école est vivante et son idéologie et son école se poursuivent » a indiqué le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Nous ne doutons pas que le front de résistance et le peuple libanais célébreront dans un avenir proche la mort du sionisme et la célébration de la liberté d’Al-Qods Al-Charif. Le régime sioniste usurpateur ne réparera jamais sa défaite irréparable en recourant à ces crimes » a-t-il ajouté.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné : « La réponse de l'Iran à l'acte criminel d'assassinat du martyr Ismaïl Haniyeh à Téhéran est définitive et cela ne fait aucun doute. »

Et de poursuivre : « Notre patience et notre tolérance sont sages afin de maintenir la paix et la sécurité de la région et du monde, mais si nécessaire, nous n'hésiterons certainement pas à soutenir nos partisans régionaux. »

« Les sanctions contre l’Iran sont illégales ; et le recours à ces sanctions est un outil illégitime pour faire avancer des objectifs politiques. L’Iran utilise ses capacités à participer aux Forums internationaux et déploie ses efforts diplomatiques pour lever les sanctions » a indiqué Kanaani.

« Les gouvernements et les nations de la région ont la capacité et puissance nécessaires pour se défendre contre l’agression du régime sioniste, et il n’est pas nécessaire d’envoyer des forces volontaires d’Iran, et nous n’avons reçu aucune demande, et nous savons qu’ils n'ont pas besoin » a-t-il précisé.