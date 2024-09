Attaque de missiles et de drones contre quatre cibles importantes du régime sioniste par la Résistance islamique d'Irak

Dans un communiqué, la Résistance islamique d'Irak a annoncé que quatre points dans les territoires occupés ont été visés par des missiles et des drones depuis ce lundi matin, 30 septembre.

« Dans la poursuite de l'approche de Résistance contre le régime d’Occupation sioniste et de soutien aux peuples de Palestine et du Liban et en réponse au crime de génocide que le régime occupant commet contre les civils, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, les combattants de la Résistance islamique irakienne ont attaqué quatre cibles vitales dans les territoires palestiniens occupés avec des missiles et des drones depuis les petites heures de ce matin », peut-on lire dans la déclaration de la Résistance islamique de l’Irak.

La Résistance islamique d'Irak a annoncé, entre autres opérations, une attaque contre une cible vitale par les missiles "Al-Arqab", deux attaques de drones distinctes contre des cibles vitales à Haïfa et une autre contre une cible vitale au centre des territoires palestiniens occupés depuis ce matin.