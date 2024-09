L’accord visant à faire de l’Iran un hub de transit et de gaz est un excellent exemple de coopération Téhéran-Moscou

Dans la soirée du lundi 30 septembre 2024, Massoud Pezeshkian s’exprimant lors d'une rencontre avec le Premier ministre russe Mikhaïl Mishotsine, a déclaré que l'échange de délégations diplomatiques entre l'Iran et la Russie avait conduit au développement des interactions et des communications entre les deux parties, ainsi qu’ au renforcement de la coopération dans le sens de l’accélération de la mise en œuvre des accords bilatéraux : « Nous pensons que si des projets importants irano-russes atteignent le stade de la mise en œuvre, ils créeront de grandes capacités pour désamorcer les sanctions oppressives imposées contre les deux pays », a-t-il souhaité.

Le président a en outre considéré l'accord visant à faire de l'Iran une plaque tournante du transit et du gaz de la région comme un « excellent exemple de coopération conjointe entre l'Iran et la Russie » permettant de garantir les intérêts des deux pays et de créer un développement durable, une croissance convergente et une croissance économique prometteuse dans la région. Il a souligné la nécessité des efforts des hauts responsables des deux parties pour mettre en œuvre ces plans.

Le Président Pezeshkian a déclaré que la coopération régionale sur la base d'organisations internationales telles que les BRICS et Shanghai a conduit au renforcement de pays indépendants comme l'Iran, la Russie et la Chine afin de faire face à l'unilatéralisme des États-Unis :

« La politique de l'escalade des crimes et de semer la tension menée par le régime d’Occupation sioniste, avec le soutien direct des États-Unis et dans le but de jeter les bases de l'expansion de la présence américaine dans la région, représente une menace commune pour les intérêts des pays et des nations de la région. Cette situation rend nécessaire de réfléchir et de collaborer davantage pour faire face à une telle conspiration », a-t-il insisté.

Toujours lors de la rencontre, le Premier ministre russe, tout en exprimant sa satisfaction pour l’entrevue avec le Président et en transmettant les chaleureuses salutations du Président Vladimir Poutine à son homologue iranien a souligné la nécessité d'élargir la coopération entre l'Iran et la Russie, afin de donner suite à l’émergence du nouvel ordre mondial au bénéfice de tous les pays du monde : « Nous attendons votre présence en Russie pour participer au sommet des BRICS et également pour signer l'accord stratégique global entre irano-russe. »

Tout en exprimant son inquiétude face à l'escalade des tensions dans la région avec le soutien complice des Américains, le premier ministre russe a ajouté : « Les Etats-Unis cherchent à garantir ses intérêts en soutenant l'augmentation des tensions et des conflits dans différentes parties du monde et dans les pays indépendants de la région y compris l'Iran et la Russie. C’est pourquoi il revient à nous d’accélérer le renforcement de nos coopérations pour faire face à de telles actions.