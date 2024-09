Une réunion conjointe entre les délégations de haut rang de l'Iran et de la Russie s'est tenue ce lundi soir 30 octobre 2024, en présence de Mohammad Reza Aref, premier vice-président.

Condamnant les crimes du régime sioniste dans la bande de Gaza et au Liban, ainsi que les actions lâches de ce faux régime qui a causé la mort en martyr de Seyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, M.Aref, a apprécié lors de la réunion les « positions constructives » de la Fédération de Russie dans ce domaine et a souligné : « L'action de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU peut être très efficace pour empêcher la guerre et le massacre de personnes innocentes à Gaza et au Liban. »

Soulignant que le renforcement de la coopération Téhéran-Moscou constitue la position principale du 14e gouvernement, il a ajouté : « L'élargissement de la coopération avec les pays voisins, dont la Russie, occupe une place particulière dans la politique étrangère de la République islamique d'Iran, et les mémorandums d'accord signé entre les deux pays devrait être mis en œuvre dès que possible. »