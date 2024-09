Le nom du martyr Seyyed Hasan Nasrallah restera dans l'histoire de la région (PDG de l’IRNA)

Selon le correspondant de l’IRNA sur place, Hossein Jaberi Ansari, directeur général de l'Agence de presse officielle de la République islamique (IRNA), lors de la cérémonie de condoléances pour le martyre de Seyyed Hassan Nasrallah au bureau du Hezbollah à Téhéran, a déclaré, faisant référence au rôle des médias dans les récents développements : « Dans toutes les nouvelles guerres, et particulièrement dans la guerre actuelle, les médias sont une partie indissociable des évolutions ».

Et d’ajouter : « L'impact des médias, tant dans leurs aspects négatifs que positifs, pour les deux côtés de cette grande bataille n'est rien de moins que des attaques et des actions militaires, et parfois leur impact est même plus grand. Dans cette guerre hybride et à plusieurs niveaux, les médias internationaux dominants entretiennent des liens étroits avec les soutiens complices du régime sioniste et depuis l’établissement de ce régime, ils ne cessent de l’embellir de l’exposer de manière positive. »

Jaberi Ansari a poursuivi : « Dans une telle époque et au milieu d'une guerre si difficile, le rôle des médias internationaux non dominants dans leurs discours et versions des récits basés sur des faits est unique et exceptionnel, et nous espérons que l’ensemble des médias de la République islamique d'Iran et ceux proches de la Résistance sauront faire leur devoir. »

« La guerre actuelle est une guerre très difficile, et les médias y jouent un rôle important en faisant des courants et en transmettant de l’information, ce qui rend notre devoir plus lourd de pouvoir jouer un rôle dans la sensibilisation en fonction des faits ».

Le directeur général de l'IRNA, faisant référence à la personnalité exceptionnelle du martyr Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, a déclaré : « Le martyr Seyyed Hassan Nasrallah était un homme politique de premier plan et un dirigeant très courageux et exceptionnel. Il était l’union des choses apparemment contradictoires dans sa vie et ses actions. Il était un homme de sagesse, de la politique, de l'intelligence et de la vigilance aux plus hauts degrés. »

« Le martyr Nasrallah avait une très haute compréhension stratégique et politique et a joué un rôle exceptionnel dans ce moment historique avec son courage, sa détermination, sa résistance et son leadership à la tête de la Résistance du Liban et des nations de la région », a-t-il fait valoir.

« Le martyr Seyyed Hassan Nasrallah restera dans l'histoire et parmi la nation libanaise comme une grande et exceptionnelle personnalité qui a réuni les contradictions dans la mémoire de toutes les nations de la région, en particulier les nations palestinienne et libanaise. »

En fin de compte, Jabri Ansari a noté : « Le martyr Nasrallah est celui qui a mené la résistance libanaise à sa plus grande victoire dans l'histoire du conflit avec Israël et a sacrifié sa vie pour soutenir la Palestine. Le nom et la mémoire de Seyyed Hassan Nasrallah en tant que leader politique exceptionnel et religieux militant resteront dans l'histoire de la région », a-t-il conclu.