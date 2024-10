Attaque de drones contre des cibles militaires à Tel Aviv et dans le port d'Eilat

Les forces armées yéménites ont mené, ce mardi, deux opérations militaires visant des cibles militaires ennemies israéliennes dans les zones occupées de Jaffa et d'Umm al-Rashrash avec cinq drones « Yaffa » et « Samad 4 », a rapporté l’agence de presse yéménite saba.

Les forces armées ont expliqué dans un communiqué que l'armée de l'air avait ciblé une cible militaire de l'ennemi israélien dans la région de Jaffa avec un drone « Jaffa », et qu'elle avait également ciblé des cibles militaires dans la région d'Umm al-Rashrash (Eilat) avec quatre drones Sammad 4.

Les forces armées yéménites ont affirmé leur soutien concret aux peuples palestinien et libanais jusqu'à ce que l'agression soit vaincue et que ses plans criminels et ses complots expansionnistes soient contrecarrés, et elle appelle tous les peuples arabes et islamiques à briser l'état de silence et à participer activement à cette situation fatidique en cours et bataille jusqu'à ce que la victoire promise soit obtenue.