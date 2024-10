Les représailles du Hezbollah contre les positions du régime sioniste ; La base d'Al Matla sous le feu de l'artillerie de la Résistance

Le mouvement libanais Hezbollah a annoncé une attaque contre une base militaire du régime sioniste.

Le Hezbollah a ajouté que les combattants de ce mouvement ont pris pour cible un point de rassemblement des soldats du régime sioniste dans la base "Al-Matla" avec une attaque d'artillerie, qui a fait des victimes.

Ce mouvement a également annoncé que les combattants de la Résistance islamique avaient ciblé l'emplacement de l'armée sioniste dans la colonie sioniste de "Kaffar Giladi" avec des roquettes Katyusha.

Les médias du régime sioniste ont également rapporté le déclenchement de sirènes d'alarme dans le nord de la Palestine occupée, notamment à « Al-Bassa », « Shlumi » et « Batset » en Galilée occidentale.

Le mouvement libanais Hezbollah a également annoncé une attaque contre une base aérienne israélienne dans la banlieue de Tel-Aviv.

Dans un communiqué, le Hezbollah a annoncé : « En soutien à la nation palestinienne inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance héroïque et noble, ainsi qu'à la défense du Liban et de sa nation dans le cadre de l'opération « Kheybar », ainsi qu'en réponse à la ciblage de civils et meurtres commis par les ennemis, une base aérienne ennemie a été ciblée.

Dans la suite de ce communiqué, il est indiqué : Les combattants fidèles la résistance islamique ont tiré des missiles Fadi 4 sur la base aérienne « Sedeh Dov » située dans la banlieue de Tel-Aviv en réponse à l'appel de mobilisation du Nasrallah.