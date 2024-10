Le message du Leader de la Révolution après le martyre du brave général intelectuel du CGRI le martyr Abbas Nilfroushan

Le texte intégral du message est le suivant.

Au nom d'Allah, le Miséricordieux

Le brave et intelectuel général de division Abbas Nilforoushan, qu'Allah lui fasse miséricorde, se sont joints à la rencontre d'Allah dans les attaques du régime sioniste maléfique contre la banlieue de Beyrouth.

Que la paix et la miséricorde de Dieu et de ses saints soient sur vec ce Moudjahid.

Le martyre dans la voie de Dieu est une grande grâce pour celui qui a passé sa vie dans le Jihad pour hisser le drapeau de l'Islam.

Je félicite et présente mes condoléances à la chère famille et aux collègues de ce vénéré martyr, et je prie pour la grâce de Dieu pour eux tous.

Seyyed Ali Khamenei

Le 1er octobre 2024