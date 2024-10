Le Président Pezeshkian dans un message à Xi Jinping : les relations Iran-Chine sont profondes, stables et stratégiques

C'est devenu une stratégie et je déclare maintenant mon désir de partager les efforts avec Votre Excellence pour développer des relations globales entre l'Iran et la Chine.

Aujourd'hui, mardi premier octobre 2024, Massoud Pezeshkian a félicité son homologue chinois dans un message à l'occasion du 75ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine.

Dans le texte du message du Président à Xi Jinping, il est dit : Sous votre direction, la nation chinoise a réalisé d'énormes progrès, qui sont devenus une plate-forme pour renforcer les ponts d'amitié et de prospérité commune pour les pays du monde.

Déclarant que les deux pays ont ouvert un nouveau chapitre de relations stratégiques globales pour approfondir leurs relations dans tous les domaines en s'appuyant sur des racines culturelles et de valeurs communes telles que le respect mutuel, l'égalité et l'altruisme, il a déclaré : Maintenant que l'amitié traditionnelle des deux nations s'est montrée et a résisté à l'épreuve du temps et s'est transformé en relations profondes, stables et stratégiques, je déclare mon désir de partager les efforts avec Votre Excellence pour le développement de relations globales entre l'Iran et la Chine.