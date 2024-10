Attaques iraniennes de missiles contre des cibles de sécurité et de renseignement israéliennes

Voici le texte intégral de ce communiqué rapporté par l’IRNA :

« Le grand monde musulman, la nation noble et martyrisée de l’Iran, il y a peu et après une période de retenue contre la violation de la souveraineté de la République islamique d'Iran faite par l'assassinat du combattant martyr, le Dr Ismail Haniyeh par le régime sioniste et au nom du droit de notre pays à la légitime défense et de la Charte des Nations Unies et suite à l'intensification des maux et des atrocités du régime d’Occupation avec le soutien complice des États-Unis, avec les massacres au Liban et dans la bande de Gaza et suite à l’assassinat de l’éminent combattant martyr, le Leader de l'axe de la Résistance et secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, ainsi que de l’assassinant brave commandant et haut conseiller du Corps des gardiens de la Révolution islamique d’Iran en mission au Liban, le général de division martyr Seyyed Abbas Nilforoushan, la Force aérospatiale du CGRI en lançant des dizaines de missiles balistiques, a attaqué d'importantes cibles militaires et sécuritaires au cœur des territoires occupés (Israël), dont les détails seront mentionnés plus loin. »

Il est à noter que cette opération a été menée avec l'approbation du Conseil suprême de sécurité nationale de l’Iran et la notification de l'état-major général des Forces armées et le soutien de l'Armée de la République islamique d'Iran et du ministère de la Défense.

Il est prévenu que si le régime sioniste réagit militairement à cette opération, qui est conforme aux droits légaux de l’Iran et aux lois internationales, il fera face à de nouvelles attaques encore plus écrasantes et destructrices. »

« La victoire ne peut venir que d’Allah, le Puissant, le Sage » (Verset 126 de la Sourat La Famille d’Imran)

Relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran