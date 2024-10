Riposte balistique de l’Iran à Israël : « En cas d’un nouvel aventurisme, la réponse sera dévastatrice » (Représentation d’Iran à l’ONU)

Le représentant de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a ajouté mardi, heure locale : « La réponse légale, logique et légitime de l'Iran aux actions terroristes du régime sioniste qui avait visé les citoyens et les intérêts de l'Iran ainsi que la souveraineté nationale de la République islamique d'Iran, a eu lieu. »

« En cas de réaction du régime sioniste et d’un nouveau mal, la réponse suivante sera dévastatrice », a insisté la mission iranienne à l’ONU avant d’exhorter les pays de la région et les soutiens des sionistes à trancher et à ne pas choisir le camps de ce régime ».