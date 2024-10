L’opération Promesse honnête 2 : l’Iran n’a utilisé que son droit à la légitime défense, fondé sur l’article 51 de l’ONU (Araghchi)

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s'est entretenu, mercredi, au téléphone avec les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France et de certains autres pays de l'opération de missiles menée par les forces armées iraniennes ainsi que des tensions à Gaza et au Liban.

Lors de ces conversations téléphoniques, faisant référence à la retenue de l'Iran pendant plus de 2 mois suite à l'attaque terroriste du régime sioniste et au martyre d'Ismaïl Haniyeh à Téhéran, et à la poursuite du bellicisme sioniste à Gaza et au Liban, qui a conduit jusqu’à présent au martyr de plus de 42 000 personnes : « La République islamique d’Iran n’a utilisé que son droit à la légitime défense, fondé sur l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et n’a pris pour cible que les bases militaires et de sécurité du régime sioniste. »

Et de poursuivre : « L'opération est terminée, mais si le régime sioniste entend commettre une nouvelle agression, notre réponse sera plus sévère. La République islamique d’Iran ne cherche pas une escalade des tensions et de la guerre, même si elle n’en a pas peur. »

Le chef de la diplomatie iranienne a une fois de plus appelé aux efforts de tous les pays pour établir un cessez-le-feu et empêcher les attaques du régime sioniste et une nouvelle escalade des tensions dans la région, en particulier au Liban et à Gaza.

En réponse au martyre de Haniyeh, de Nasrallah et du général Nilforoushan, le cœur des territoires occupés (Israël) a été pris pour cible », annonce dans un communiqué émis, ce mardi soir, le Corps des gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI).