L'opération de missiles de l'Iran est basée sur l'article 51 de la Charte de l’ONU et le droit de légitime défense (Araghchi)

Téhéran - IRNA - Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a déclaré, lors d'un appel téléphonique avec les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France : « La République islamique d'Iran n'a utilisé que son droit à la légitime défense sur la base de l'article 51 de la Charte des Nations Unies et n’a ciblé que les bases militaires et de sécurité du régime sioniste. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s'est entretenu au téléphone avec les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France et de certains autres pays de l'opération de missile menée par les forces armées iraniennes ainsi que des tensions à Gaza et au Liban.