Les sionistes doivent savoir que l'Iran agit de manière décisive sur ce qu'il dit (Kanaani)

Nasser Kanaani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a sur son compte X : « Nous avons agi de manière décisive et ferme, sur la base de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, le droit à la légitime défense et la protection de la sécurité, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Iran contre des agresseurs. »

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné : « Le régime sioniste et ses partisans doivent savoir que la République islamique d'Iran agit de manière décisive sur ce qu'elle dit. »

« La capacité, le courage, la puissance et l'autorité défensive des forces armées de la République islamique d'Iran, et à leur tête, la sagesse, le tactique et le courage du Commandant suprême des Forces armées iraniennes, sont une source de fierté pour tous les Iraniens » a-t-il ajouté.

« Aucune action aventureuse et inconsidérée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité nationale de la République islamique d'Iran ne restera sans réponse » a mise en garde Kanaani.

« Nous adhérons à la stabilité et à la sécurité de la région et agirons avec fermeté contre les agresseurs » a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a déclaré, lors d'un appel téléphonique avec les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France et de certains autres pays : « L’Iran n’a utilisé que son droit à la légitime défense, fondé sur l’article 51 des Nations Unies et n’a ciblé que les bases militaires et de sécurité du régime sioniste. »

En réponse au martyre de Haniyeh, de Nasrallah et du général Nilforoushan, le cœur des territoires occupés (Israël) a été pris pour cible », annonce dans un communiqué émis il y a peu ce mardi soir le Corps des gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI).