Toute stupidité de l'ennemi aura une réponse « dévastatrice et regrettable », promet le CGRI

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

L’Oumma islamique du Grand Front de Résistance et la Noble Nation de l’Iran musulman



Suite à la déclaration précédente, vos enfants au sein du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique, conformément aux promesses faites par les autorités de la République Islamique et les commandants militaires et épaulés par d'autres forces armées, ont pris pour cible des centres stratégiques à l'intérieur des territoires occupés (Israël) avec des missiles fabriqués par les enfants même de l'Iran islamique, lors de l'opération Promesse Véridique 2 avec le code O Rasulallah (PSL).



Dans cette opération, certaines bases aériennes et radar ; Les centres de conspiration depuis où on planifiait des actes terroristes contre les dirigeants de la Résistance, en particulier le martyr Dr. Ismail Haniyeh et le Leader du Hezbollah au Liban, le martyr Seyyed Hassan Nasrallah, et les commandants militaires du Hezbollah, de la Résistance islamique de Palestine et du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran, ont été touchés.



Bien que cette zone soit protégée par les systèmes de défense les plus avancés et à grande échelle, 90 % des tirs ont réussi à atteindre leurs cibles, et le régime sioniste est terrifié par maitrise de la République islamique d’Iran sur plan de renseignements et opérationnel.



Cette opération a été menée dans le cadre du droit de légitime défense et conformément aux lois internationales, et toute stupidité de l'ennemi recevra une réponse destructrice et regrettable.



Relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique