La principale cause des problèmes de l’Asie de l'ouest : la présence des États-Unis et de certains pays européens (Leader)

Le Guide suprême a commencé la réunion en évoquant le récent martyre du DG du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, tué à Beyrouth par les attaques du régime sioniste le 27 septembre 2024.

« Nous sommes en deuil ces jours-ci. Personnellement je suis profondément endeuillé. La perte de M. Sayed Hassan Nasrallah n’est pas une mince affaire. Même si l’atmosphère dans le pays est celle d’un deuil public, j’ai choisi de ne pas reporter cette rencontre avec les élites, qui était déjà prévue », a-t-il déclaré.

L’imam Khamenei a souligné la raison de la tenue de la réunion des élites à l’heure prévue, en déclarant : « Le message de cette réunion est que même si nous sommes en deuil, cela ne signifie pas que nous devons nous asseoir dans un coin et nous vautrer dans le désespoir. Au contraire, notre deuil est de la même nature que celui de l’imam Hussein (AS). Il est vivifiant, propulsif et il inspire l’enthousiasme pour le travail et le progrès. »

Le Guide de la Révolution islamique a souligné : « La racine du problème et la cause fondamentale des conflits et des guerres dans la région réside dans la présence des États-Unis et de certains pays européens qui prônent faussement la paix et la tranquillité. S’ils quittent cette région, les conflits et les guerres prendront fin, permettant aux pays de gérer leurs affaires et de coexister dans la paix et la prospérité. »

Il a rappelé l’instigation de Saddam Hussein à attaquer l’Iran et les jours amers et difficiles qui ont suivi comme un exemple du bellicisme des États-Unis et de l’Occident dans la région. Dans le même contexte, l’imam Khamenei a déclaré : « L’amitié actuelle entre les deux pays, l’Iran et l’Irak, dont le sommet se manifeste dans la grande marche de l’Arbaïn, démontre clairement que le principal obstacle à la paix dans la région provient de ceux qui prétendent faussement la rechercher. Nous continuons d’espérer qu’avec l’aide de Dieu, la détermination du peuple iranien, l’inspiration tirée de la Révolution islamique et la coopération avec d’autres nations conduiront, in-cha-Allah, au départ de nos ennemis de la région. »

Le Guide suprême de la Révolution islamique a abordé trois questions en rapport avec le sujet de la réunion : la reconnaissance des individus talentueux dans le pays, la préservation et la multiplication de ces talents et les devoirs et responsabilités de l’élite.

Il a considéré les élites et les conditions nécessaires à la culture du talent comme faisant partie des atouts les plus précieux du pays. En évoquant la négligence prouvée vis-à-vis les élites et le développement des talents pendant le règne du régime Pahlavi, l’imam Khamenei a souligné que si la Révolution a accordé plus d’attention aux capacités des individus talentueux, cette attention doit être intensifiée en les impliquant plus activement dans divers secteurs, notamment l’eau, le pétrole, le gaz, l’énergie nucléaire, la nanotechnologie et les nouvelles sciences telles que l’intelligence artificielle.

Le Guide de la Révolution islamique a souligné les responsabilités des élites du pays, affirmant : « Les devoirs des élites sont plus importants que ceux de la population en général, car elles bénéficient de plus grandes bénédictions et avantages divins, notamment la connaissance, la crédibilité et la richesse. »

Mettant en avant le rythme rapide du progrès scientifique dans le monde, le Guide suprême a exhorté les élites à se lancer dans un djihad pour un soulèvement scientifique. « Le pays, a-t-il fait remarquer, a besoin d’un nouveau mouvement scientifique et d’un nouvel élan, une responsabilité qui repose principalement sur les épaules des élite. Bien sûr, les centres scientifiques et de recherche sont également responsables à cet égard, mais l’élite individuelle est le facteur clé. »

L’imam Khamenei a souligné que ce nouveau mouvement scientifique et ce nouvel élan mèneraient à la supériorité sur les rivaux et les méchants. Il a souligné que l’obtention d’une supériorité scientifique et technologique réduirait considérablement la capacité de l’ennemi à nuire aux habitants de Gaza et du district de Dahiyeh de Beyrouth. « Cela, a-t-il souligné, aiderait à éviter les belligérances qui briseraient le cœur du peuple et de la jeunesse. »