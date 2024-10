Si les sionistes commettent une erreur une erreur, ils recevront une réponse encore plus écrasante (Pezeshkian)

Le président iranien, Massoud Pezeshkian a salué la fière opération des forces armées de la République islamique d'Iran hier soir visant à cibler les centres militaires et de sécurité du régime sioniste, et a déclaré : « Cette fière opération, qui a une fois de plus montré au monde la fierté nationale des Iraniens, s'inscrivait dans le cadre des normes internationales et en réponse au crime de ce régime dans l'assassinat du martyr Haniyeh, ainsi qu'au martyre de Sayyed Hassan Nasrallah et plusieurs commandants de la résistance. »

Pezeshkian a déclaré qu'après l'assassinat du martyr Haniyeh à Téhéran, qui constituait une violation flagrante de la souveraineté et de la sécurité nationale de l'Iran, les pays occidentaux n'ont cessé de nous appeler à faire preuve de retenue et de promettre d'établir immédiatement un cessez-le-feu à Gaza, ajoutant que : « Nous n’avons pas agi dans l’espoir que le génocide des habitants opprimés et innocents de Gaza cesse, mais ce régime criminel et sanguinaire a non seulement continué à tuer des femmes et des enfants, mais a également étendu la portée de ses crimes au Liban, mais les mêmes pays qui revendiquent les droits de l'homme, qui nous invitaient à la retenue, sont restés silencieux face aux agissements de ce régime. »

En réponse au martyre de Haniyeh, de Nasrallah et du général Nilforoushan, le cœur des territoires occupés (Israël) a été pris pour cible », annonce dans un communiqué émis, ce mardi soir, le Corps des gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI).