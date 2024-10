C’est Israël qui a assassiné Haniyeh à Téhéran, rappelle le Président Pezeshkian

Selon l’IRNA, à son arrivée à l'aéroport Bin Hamad de Doha, le Dr Masoud Pezeshkian a déclaré : « Les Américains et les Européens nous ont dit de ne pas riposter et de ne prendre aucune mesure promettant que la paix serait rétablie à Gaza d'ici une semaine. Nous avons donc attendu la paix, mais ils ( les occupants sionistes) ont fini par étendre le massacre et cela de plus en plus enhardis.

Il a déclaré : Nous sommes pour la sécurité et la paix, c'est Israël qui a assassiné Haniyeh à Téhéran.

Le président a également déclaré avant son voyage au Qatar que nous poursuivions deux objectifs pour cette visite au Qatar : Premièrement, nous aurons des discussions avec le gouvernement qatari dans les domaines économique, social, culturel, social et d'investissement, et des mémorandums seront signés à cette fin.

La visite de deux jours du président a lieu à l'invitation officielle de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, et M.Pezeshkian devrait avoir une réunion officielle avec l'émir du Qatar.

Le président participera également à la réunion des délégations de haut niveau des deux pays et aura également lieu la cérémonie de signature des documents de coopération conjointe entre les deux pays.

Le deuxième jour de sa visite , le Président iranien prononcera un discours au 19ème sommet du Dialogue de Coopération Asiatique (ACD) et aura probablement des rencontres avec certains dirigeants et responsables des pays participant au forum.