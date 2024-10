Sud Liban : plus de 80 soldats d'occupation d’Israël blessés et 5 chars détruits

L'opération de la Résistance libanaise contre les forces d'occupation dans le sud de ce pays a fait plus de 80 tués et blessés parmi les soldats sionistes et leur infligé des dégâts dont la destruction de 5 chars.

Le Hezbollah libanais a également publié une brève déclaration où il a fait part de son attaque ciblée contre un point de rassemblement des forces d'Occupation dans la base de Ya’ra avec une grosse roquette.

Le Hezbollah libanais a également déclaré que mercredi soir 2 octobre, en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza et à leur brave résistance, ainsi qu'en défense du peuple libanais, il avait pris pour cible les forces d'Occupation sioniste à l'est du village de Maroun al-Ras avec des roquettes et des mitrailleuses.