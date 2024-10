La riposte balistique de l'Iran était une réponse nécessaire aux actions terroristes d'Israël au cours des deux derniers mois

Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a ajouté ce mercredi, heure locale, lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité, sur dernières évolutions dans la région du Moyen-Orient : « Les attaques de missiles de la République islamique d'Iran étaient une réponse nécessaire et appropriée aux actions agressives et terroristes du régime israélien au cours des deux derniers mois. Ces actions comprennent la violation de la souveraineté de l'Iran, l'assassinat du chef politique du mouvement de la Résistance islamique de la Palestine, Hamas, à Téhéran et de citoyens iraniens, prise pour cible par l’explosion de biper qui a blessé l'ambassadeur iranien au Liban et le récent acte d’assassinat visant, Seyyed Hassan Nasrallah, chef de la Résistance et secrétaire général libanais, Hezbollah, et le général de haut rang iranien, Abbas Nilfroushan, qui était conseiller militaire en mission à Beyrouth. »