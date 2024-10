L’Iran est contre la guerre et considère la sécurité de la région comme celle de tous les musulmans (Pezeshkian)

Le président Pezeshkian qui se trouve au Qatar à la tête d'une délégation de haut rang depuis ce mercredi 2 octobre 2024 (le midi), a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe aux cotés de Tamim bin Hamad Al-Thani, l'émir du Qatar, que l'Iran cherche à développer ses relations avec le Qatar. « La volonté commune des deux pays est d'améliorer le niveau de coopération et nous sommes sûrs de pouvoir la renforcer », a-t-il fait valoir

Soulignant que l'Iran est prêt à élargir la coopération mutuelle dans le domaine technologique, il a ajouté : « La sécurité de la région est la sécurité de nous tous, les musulmans, et nous ne cherchons pas la guerre ».

« Depuis mon arrivée au pouvoir à la tête du gouvernement de la RII, j'essaie de dire que nous recherchons la paix et la tranquillité, car aucun pays ni aucune région ne peut se développer avec la guerre », a insisté Massoud Pezeshkian.

Le président de la RII a souligné une fois de plus que c’est Israël qui nous oblige à réagir.

Déclarant qu'Israël avait assassiné l’invité officiel de la RII à Téhéran le jour de son investiture, M.Pezeshkian a déclaré : « Ils (les soutiens d’Israël) nous ont dit d'attendre, nous voulons établir la paix. Si vous vous affrontez, il n’y aura pas de paix. Nous avons donc preuve de la patience pour voir le rétablissement de la paix dont ils ont promis, mais au lieu de cesser de tuer, ces lâches sionistes sont devenus plus actifs s’acharnant contre Gaza et le Liban. »

Le président a souligné : « Israël a commis des crimes qu’aucun être humain n’a commis dans l’histoire, et nous avons été obligés de réagir. Qu’il sache s’il se lance encore dans l’aventurisme, nous donnerons une réponse encore plus forte et la RII est véridique. »

« Les objectifs pervers du régime sioniste visent à semer l'insécurité et à propager la crise dans la région. Nous devons prévenir la crise », a-t-il prévenu.