Certainement, si le régime israélien commet la moindre erreur, il recevra une réponse bien plus écrasante et plus dure (Pezeshkian)

La délégation de haut rang du Hamas a rencontré le président iranien Massoud Pezeshkian, ce mercredi, à Doha.

Lors de cette réunion, Pezeshkian a déclaré que la poursuite des crimes du régime sioniste a conduit à une réponse définitive des forces armées iraniennes, soulignant que « Certainement, si le régime israélien commet la moindre erreur, il recevra une réponse bien plus écrasante et plus dure. »

Le président iranien a critiqué le comportement hypocrite des États-Unis et des pays occidentaux qui soutiennent le régime sioniste avec le geste de la démocratie et prétendent défendre les droits de l'homme, et a indiqué : « Ces pays, qui parlent sans cesse de droits de l'homme et de dignité humaine, ont prouvé par leur soutien à ce régime criminel que les vies humaines, notamment les femmes et les enfants, n'ont aucune valeur pour eux, et toutes leurs revendications sont des mensonges. »

Faisant référence à la fausse promesse des pays occidentaux d'appeler l'Iran à faire preuve de retenue et à ne pas répondre à l'assassinat du martyr Haniyeh en échange d'un cessez-le-feu et de mettre un terme au massacre de personnes innocentes à Gaza, Pezeshkian a déclaré : « La poursuite des crimes du régime sioniste a conduit à une réponse décisive des forces armées de la République islamique d’Iran, et ce régime recevra certainement une réponse de plus en plus écrasante s’il commet la moindre erreur. »

La visite de deux jours du président a lieu à l'invitation officielle de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, et M.Pezeshkian devrait avoir une réunion officielle avec l'émir du Qatar.

Le président participera également à la réunion des délégations de haut niveau des deux pays et aura également lieu la cérémonie de signature des documents de coopération conjointe entre les deux pays.

Le deuxième jour de sa visite , le Président iranien prononcera un discours au 19ème sommet du Dialogue de Coopération Asiatique (ACD) et aura probablement des rencontres avec certains dirigeants et responsables des pays participant au forum.