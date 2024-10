La capacité d’organisations telles que le DCA doit être utilisée pour mettre fin aux crimes sionistes (Pezeshkian)

Téhéran- IRNA- Lors de sa rencontre avec la Première ministre thaïlandaise, Paethongtarn Shinawatra, le président iranien Massoud Pezeshkian a souligné l'importance de la synergie et de l'unanimité des pays asiatiques pour empêcher le régime sioniste de créer des tensions et des crise dans la région et a déclaré : « Les pays asiatiques devraient profiter de la capacité des organisations régionales telles que le Diadoque pour la coopération asiatique (DCA) pour empêcher l’ingérence des étrangers dans la région et mettre fin aux crimes sionistes. »