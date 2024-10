Allégations iranophobes pro-israéliennes : Téhéran convoque les ambassadeurs d’Allemagne et d’Autriche

Selon le rapport du service extérieur de l'IRNA, suite à la position inadmissible de l'Allemagne et de l'Autriche en convoquant les représentants de la République islamique d'Iran, pour protester contre la riposte légitime, garante et appropriée de l’Iran souverain en punissant le régime agresseur sioniste, les ambassadeurs allemand Markus Potzel et autrichien Wolf Dietrich Heim ont été convoqués séparément au ministère des Affaires étrangères, ce jeudi 3 octobre 2024.

Lors de cette réunion de convocation, le directeur général de l'Europe occidentale, tout en affirmant que la République islamique d'Iran est pleinement déterminée à défendre sa sécurité, a déclaré que l'action des forces armées iraniennes était conforme au principe de légitime défense, énoncé à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, et a été faite après deux mois de retenue stratégique.

La riposte qui exposé le pouvoir dissuasif de l’Iran a été menée afin d'aider la stabilité et la sécurité dans la région face à un régime d’agresseur et d’un terrorisme d’Etat qui tue sans discontinuité et sans vergogne et qui fait fi de toutes les lois et normes internationales, brisant toutes les lignes rouges, a martelé le diplomate iranien de haut rang.

Le directeur général de l'Europe occidentale des Affaires étrangères de la RII a également condamné à cette occasion les positions et le soutien complice de certains pays européens en faveur du régime d’Occupation sioniste et a noté : « Nous pensons que si les parties européennes et occidentales prenaient des mesures efficaces et pratiques, y compris la suppression du soutien financier et en armement, et s’ils avaient arrêté à temps la machine de tuerie et génocidaire du régime israélien, nous n’aurions pas assisté à de telles tragédies aujourd’hui. »

Les ambassadeurs d'Allemagne et d'Autriche ont déclaré qu'ils transmettront la protestation de l’Iran à leurs capitales respectives.

Soutiens traditionnels d’Israël, les pays occidentaux qui se posent d’une manière sélective, en défenseur des droits de l’homme et des principes du droit international, se livrent à chaque occasion à une inversion des responsabilités, cherchant à accuser l’Iran et la Résistance palestinienne de menacer la paix et la sécurité dans la région, alors qu’Israël et eux-mêmes, vu leurs bilans et antécédents coloniaux historiques, mènent depuis des décennies et siècles, des guerres d'agression et des violences au mépris du droit international. De Gaza à Beyrouth, ces derniers jours et mois, les images parlent d’elles-mêmes.