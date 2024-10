25 nouvelles opérations du Hezbollah contre le régime d’Occupation sioniste depuis les dernières 24 heures

Lors de sa dernière et plus importante opération, le mouvement de la Résistance libanais, Hezbollah, a attaqué la base militaro-industrielle de Sakhnin avec plusieurs missiles.

Le Hezbollah a également pris pour cible les soldats du régime d’Occupation sioniste infiltrés dans les colonies d'« Arun al-Ras » et de « Yaroun » en faisant exploser quatre bombes et en a tué ou blessé un certain nombre d'entre eux.

Lors d’une autre opération, le Hezbollah a visé un char Merkava du régime d’Occupation sioniste avec un missile guidé dans la ville de Natua et l’a détruit.

Dans une autre déclaration, la Résistance islamique du Liban a annoncé : « En soutien au peuple palestinien inébranlable de la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable et en défense du Liban et de son peuple, les Moudjahidines de la Résistance islamique, ont neutralisé les forces de la Brigade Golani qui tentaient de contourner la ville de Marun al-Ras depuis l’axe ouest. Ils ont fait exploser une puissante bombe sur leur trajet suit à quoi tous ont été tués et blessés.