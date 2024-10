Avertissement de l'Iran aux soutiens d’Israël dans le conflit actuel : évitez le parti pris et n’y participez pas !

La représentation de l'Iran aux Nations Unies réagissant ce jeudi 3 octobre, heure locale, aux positions des pays soutiens du régime d’Occupation d’Israël et en réponse aux questions sur les canaux de communication de notre pays avec les États-Unis, ainsi que sur les dimensions de réponse potentielle de la République islamique à une nouvelle éventuelle agression israélienne a déclaré : « Le seul canal pour transmettre les messages officiels de l'Iran est l'ambassade de Suisse à Téhéran en tant que bureau de protection des intérêts américains. »

Le représentant de l'Iran aux Nations Unies a poursuivi : « Notre réponse s'adressera uniquement à l'agresseur israélien. Si un pays tiers aide l’agresseur pour intervenir contre nous, nous le considérons comme un partenaire criminel complice et une cible légitime. »

Le représentant de l'Iran aux Nations Unies a souligné : « Notre conseil est que les parties tierces (soutiens d’Israël) n’entrent pas dans la confrontation entre le régime israélien et l'Iran et de ne pas participer dans le conflit ».

L’Iran avait plutôt condamné l’approche « partiale et irresponsable » du Groupe des Sept (G7) envers les évolutions en Asie de l’Ouest, y compris la « réponse nécessaire » de Téhéran aux actes d’agression d’Israël.

Le Groupe des Sept (G7) a condamné, mercredi 2 octobre, dans un communiqué le lancement par Téhéran de plus de 180 missiles sur les territoires occupés qui était en représailles à l’assassinat par Israël de dirigeants du Hamas et du Hezbollah et d’un haut commandant militaire iranien.

En réaction, le nouveau porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baqaee, a souligné, jeudi 3 octobre, « la responsabilité certaine des pays du G7, en particulier des États-Unis, dans l’aggravation de l’insécurité et de l’instabilité en Asie de l’Ouest à cause de leur armement et de leur soutien financier et politique à l’agresseur », avant de mettre en garde contre les graves conséquences de cette approche sur la paix et la stabilité de la région et au-delà.