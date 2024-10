Abdul Malik Badreddin al-Houthi, le Leader d'Ansarallah du Yémen, a qualifié les évolutions auxquelles nous avons assisté ces derniers jours d’«ultra importantes».

« Le rôle et le poids de Seyyed Hassan Nasrallah étaient très importants. Il était un symbole du monde musulman et avait une influence aux échelles mondiale, régionale et nationale », a-t-il déclaré.

Abdelmalik al-Houthi a fait ces remarques dans un discours télévisé diffusé en direct depuis la capitale yéménite Sanaa jeudi 3 octobre.

Il a affirmé que l’ennemi israélien percevait Seyyed Hassan Nasrallah comme un obstacle majeur, un ennemi redoutable, astucieux, bien renseigné et d’un courage indéniable. Al-Houthi a indiqué que l’usage des bombes d’une puissance extrême pour assassiner Seyyed Hassan Nasrallah reflète la profondeur de l’animosité que l’ennemi israélien nourrissait à son égard.

Faisant toujours référence au martyre de Sayyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah libanais, al-Houthi a déclaré que cibler le martyr de l'islam et de l'humanité, le martyr d'Al-Aqsa et de la Palestine, qu’est le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, que Dieu l'agrée, est « un grand crime » et « un préjudice pour toute l’Ummah islamique ».

Plus loin dans son discours, le Leader de la Résistance yéménite, a décrit l'opération « Promesse véridique 2 » de la République islamique d'Iran contre le régime d’Occupation sioniste en représailles à ces actes d’agression et terroristes contre les intérêts de la RII, comme « la plus grande attaque de missiles sur les territoires occupés depuis l'établissement du régime artificiel sioniste » avant de souligner l'échec des États-Unis et de Tel-Aviv à repousser la riposte.