Le progrès et la prospérité de la région dépendent de sa stabilité et de sa sécurité (Ministre iranien des A.E.)

Selon le rapport du Service extérieur de l’IRNA, les ministres des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et des pays membres du Conseil de coopération du golfe Persique (CCGP) ont discuté lors d'une réunion des derniers développements régionaux et internationaux et ont souligné la convergence et la coopération des pays de la région entre eux dans divers domaines.

Toujours lors de la réunion, qui s'est tenue sous la présidence du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammad bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, les ministres des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et des pays du Conseil de coopération du golfe Persique ont discuté des dernières évolutions dans la région et ont discuté de la poursuite des négociations bilatérales et multilatérales afin de renforcer les relations entre eux et de trouver des moyens de coopération pour la croissance et la prospérité de la région, a-t-il fait savoir.

Abbas Araghchi, le plus haut diplomate de la République islamique d'Iran, tout en saluant la réunion, a souligné l'attention constante de notre pays envers ses voisins et le développement de la coopération régionale en faveur d'une région forte avec la participation de tous les acteurs régionaux.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a estimé que la prospérité et le progrès de la région dépendaient de sa stabilité et de sa sécurité durable avant d’émettre l’espoir de voir la sécurité et la prospérité de la région être assurés grâce à une coopération synergique des pays même de la région.