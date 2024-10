Hezbollah : 33 opérations ont été menées contre les forces sionistes

Les combats font rage à la frontière entre le sud du Liban et le nord de la Palestine occupée. Depuis l’aube de ce jeudi, la Résistance islamique a revendiqué 25 opérations pour repousser les tentatives d’infiltration de militaires de l’occupation israélienne, « en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance, et pour la défense du Liban et de son peuple et en riposte aux agressions barbares israéliens contre les villes, les villages et les civils ».

Une source sur le terrain de la résistance islamique a dit pour al-Manar que les résistants ont contré toutes les tentatives d’avancée des forces d’élite de l’armée d’occupation sur plusieurs axes à l’aide de plusieurs armements et engins piégés leur infligeant des pertes importantes.

Selon lui, les Moudjahidines de la Résistance islamique ciblent avec des obus d’artillerie et des missiles les endroits où sont concentrés les soldats ennemis israéliens et les lignes d’avancée le long de la frontière avant à l’intérieur des territoires occupés et réalisent des frappes directes.

Les embuscades préparées d’avance pour l’ennemi par la Résistance islamique ont infligé un grand nombre de pertes dans les rangs de ses soldats, a assuré cette source.

La Résistance islamique assure avoir réalisé 28 opérations ce jeudi jusqu’à 19 :00.

La salle des opérations de la résistance a assuré que le bilan des militaires israéliens tués ce jeudi s’élève à 17.

Selon al-Jazeera, citant des sources locales à Tulkarem en Cisjordanie occupée, les hélicoptères qui transportent les tués et blessés israéliens depuis le front du sud Liban vers les hôpitaux au centre d’Israël n’ont pas connu de répit tout au long de la journée.