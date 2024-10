La cérémonie de commémoration du martyr Sayyed Hassan Nasrallah débute à Téhéran

La cérémonie de commémoration du grand Moudjahid et porte-drapeau de la résistance, le martyr Sayyed Hassan Nasrallah a eu lieu, ce vendredi (4 octobre 2024), en présence du Guide suprême de la Révolution islamique, à la Mussallah Imam Khomeiny (RA), à Téhéran.

Les chefs des trois Pouvoirs de la République islamique d'Iran (Législatif, Exécutif et Judiciaire) ont participé à la prière du vendredi à Téhéran, dirigée par le Guide suprême de la Révolution islamique.

L'Ayatollah Khamenei a déclaré, lors des sermons de prière du vendredi : « Je juge nécessaire de rendre hommage à mon frère, mon cher, celui qui était source de fierté pour moi, la figure admirée du monde de l'Islam, la voix éloquente des nations de la région et le joyau brillant du Liban, Sayed Hassan Nasrallah, dans la prière du vendredi à Téhéran. »

« Nous sommes tous attristés et endeuillés par le martyre de Sayed Hassan Nasrallah. C'est une grande perte et nous en sommes profondément endeuillés » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Bien entendu, notre deuil n’est pas synonyme de dépression, de langueur et de désespoir. C'est un deuil semblable à celui prouvé pour Sayed al-Shuhada, Imam Hussein bin Ali (AS) ; Il ravive, enseigne et engendre de l'espoir. »

« Sayed Hassan Nasrallah n'est plus physiquement parmi nous, mais son chemin et sa voix résonnante sont et continueront d'être avec nous. Il était la voix éloquente et le courageux défenseur des opprimés » a souligné l’Imam Khamenei.

« Sayed Hassan Nasrallah était une source de sûreté et d'encouragement pour les combattants et chercheurs de vérité. L'étendue de sa popularité s'est étendue au-delà du Liban, de l'Iran et des pays arabes, et maintenant son martyre va accroître encore davantage son influence » a-t-il indiqué.

« Le message le plus important du martyr Nasrallah au cours de sa vie au peuple libanais était de ne pas se désespérer de la perte de personnalités éminentes, comme Imam Musa Sadr et Sayed Abbas Moussavi, pour augmenter leurs efforts, tenir tête à l'ennemi agressif, et le vaincre » a noté l’Imam Khamenei.