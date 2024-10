La Résistance palestinienne et libanaise a repoussé le régime sioniste il y a 70 ans (Leader)

Je juge nécessaire de rendre hommage à mon frère, mon cher, celui qui était source de fierté pour moi, la figure admirée du monde de l'Islam, la voix éloquente des nations de la région & le joyau brillant du Liban, Sayed Hassan Nasrallah (que Dieu lui fasse miséricorde), dans la prière du vendredi à Téhéran. Je voudrais également partager quelques mots avec tout le monde.

Le public auquel je m'adresse dans ce sermon de prière du vendredi est l'ensemble du monde islamique, en particulier les chères nations du Liban et de la Palestine. Nous sommes tous attristés et endeuillés par le martyre de Sayed Hassan Nasrallah. C'est une grande perte et nous en sommes profondément endeuillés. Bien entendu, notre deuil n’est pas synonyme de dépression, de langueur et de désespoir. C'est un deuil semblable à celui prouvé pour Sayed al-Shuhada, Imam Hussein bin Ali (AS) ; Il ravive, enseigne et engendre de la motivation et de l'espoir.

Sayed Hassan Nasrallah n'est plus physiquement parmi nous, mais sa véritable personnalité, son âme, son chemin et sa voix résonnante sont et continueront d'être avec nous. Il était le drapeau de la Résistance, brandi haut et fort face aux démons tyranniques et pillards. Il était la voix éloquente et le courageux défenseur des opprimés. Il était une source de sûreté et d'encouragement pour les combattants et chercheurs de vérité. L'étendue de sa popularité et de son influence s'est étendue au-delà du Liban, de l'Iran et des pays arabes, et maintenant son martyre va accroître encore davantage son influence.

Le message le plus important qu’il a adressé, en paroles et en actes, à vous, le peuple dévoué du Liban, a été de ne pas vous désespérer ni de vous affliger de la perte de personnalités éminentes telles que l’imam Moussa Sadr, Sayed Abbas Moussavi et d’autres ; de ne pas douter de votre lutte ; d’accroître vos efforts et vos capacités ; de redoubler votre solidarité ; de tenir tête à l’ennemi agressif et agresseur ; et de le vaincre en renforçant votre foi et en mettant votre confiance en Dieu.

Mes chers ! La nation libanaise dévouée ! La jeunesse zélée du Hezbollah et de Amal ! Mes enfants ! C'est ce que notre martyr Sayed attend aujourd'hui de son peuple, du Front de la Résistance et de l'ensemble de l'Oummah islamique.

Étant donné que l'ennemi abject et maléfique est incapable d’infliger de graves dommages à la solide structure du Hezbollah , Hamas et Jihad Islami et aux autres organisations qui combattent sur le chemin de Dieu, Il considère le terrorisme, la destruction, les bombardements, le massacre de civils et le fait d'endeuiller des gens sans armes comme un signe de sa victoire. Quelle en est la conséquence? La conséquence de ce comportement est une augmentation de la colère et de la motivation du peuple. Cela favorise l’émergence de plus de combattants, de commandants, de dirigeants et une augmentation du nombre de ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie. Cela resserre l’étau autour du cou du loup assoiffé de sang et mènera finalement à l’élimination de son existence honteuse de la scène, in-cha-Allah.

Mes chers! Les cœurs en deuil trouvent la paix en se souvenant de Dieu et en Lui demandant de l'aide; les ruines seront réparées et votre endurance et votre persévérance apportent honneur et dignité.

Notre cher Sayed a été pendant 30 ans à la 1ère ligne d’un combat difficile. Étape par étape, il a fait monter le Hezbollah : "telle une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. [Allah] par eux [les croyants] remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres, un pardon et une énorme récompense. (Coran, 48:29).

Grâce à la bonne gestion de Sayed [Nasrallah], le Hezbollah a grandi étape par étape, patiemment, logiquement et naturellement. Il a affiché l'effet de son existence à ses ennemis à différentes étapes en repoussant le régime sioniste, « il donne ses fruits à chaque saison par la permission de son Seigneur » (Coran 14:25).

Le Hezbollah est véritablement un arbre pur [Shajarat Tayyebah, mentionné dans le Coran, 14:24]. Le Hezbollah et son leader héroïque et martyr, Sayed Hassan Nasrallah, sont l'essence des vertus historiques et identitaires du Liban.

Nous, les Iraniens, connaissons depuis longtemps le Liban et ses mérites. Des personnalités telles que Shahid Muhammad ibn Makki al-Amili, Ali ibn Abd al-Aali al-Karaki, Shahid Zayn al-Din al-Amili, Hussein ibn Abd al-Samad al-Amili et son fils Muhammad Baha al-Din, connu sous le nom de Cheikh Bahaï, ainsi que de nombreuses autres personnalités religieuses et érudites, ont enrichi l'Iran de la bénédiction de leurs vastes connaissances au cours des périodes des gouvernements sarbadars (Sarbédâriens) et safavides aux VIIIe, Xe et XIe siècles du calendrier hégirien.

Il est de notre responsabilité et de celle de tous les musulmans de nous acquitter de notre devoir envers le Liban blessé et ensanglanté. Le Hezbollah et le martyr Sayed Nasrallah ont déployé leurs efforts pour défendre Gaza et la mosquée Al-Aqsa, portant un coup dur au régime sioniste usurpateur et cruel. Ils ont ainsi rendu un service vital à l'ensemble de la région et à l'ensemble du monde de l'Islam. L'insistance des États-Unis et de leurs alliés à assurer la sécurité du régime usurpateur sert de couverture à leur politique meurtrière consistant à transformer le régime [sioniste] en un outil pour s'emparer de toutes les ressources de cette région et l'utiliser [ce régime] dans des conflits mondiaux majeurs. Leur politique est de transformer ce régime en un portail d'exportation d'énergie de l'Asie de l'Ouest vers l'Occident et d'importation de biens & technologies occidentaux vers la région, pour assurer la survie du régime usurpateur & la dépendance de toute la région à leur égard. Le comportement brutal et imprudent du régime [sioniste] envers les combattants [de la Résistance] découle de sa cupidité pour une telle situation. Cette réalité nous aide à comprendre que chaque coup porté au régime sioniste par un individu ou un groupe n’est pas qu'un service rendu à la région entière, mais à l’humanité toute entière.

Ce rêve sioniste et américain est assurément une illusion vaine et inaccessible. Le régime [sioniste] est comme « un arbre maléfique, déraciné du sol », qui, selon les paroles véridique de Dieu, « manque de stabilité » (Coran 14:26). Ce régime malveillant est sans racines, fallacieux et instable, et il n’a réussi à se tenir debout que difficilement grâce au soutien des États-Unis. Et par la volonté de Dieu, cela ne durera pas longtemps non plus.

La raison évidente de cette déclaration est que depuis un an, malgré les dépenses de plusieurs milliards de dollars à Gaza et au Liban, et malgré le soutien global apporté par les États-Unis et plusieurs autres gouvernements occidentaux, l’ennemi a échoué dans sa confrontation avec plusieurs milliers de combattants et de moudjahid sur le chemin de Dieu, qui sont assiégés et empêchés de recevoir toute aide extérieure. La seule chose qu’il [le régime sioniste] a pu faire, c’est bombarder des maisons, des écoles, des hôpitaux et des centres où se trouve une population dense et non armée. Aujourd’hui, même la bande criminelle sioniste en est venue progressivement à la conclusion qu’elle ne triomphera jamais sur le Hamas et le Hezbollah.

Vous, peuple endurant du Liban et de la Palestine, et vous, combattants courageux, des gens patients et reconnaissants ! sachez que ces martyres et ce sang versé n’affaibliront pas votre mouvement. [Au contraire], ils le renforceront. En Iran islamique, pendant environ trois mois d’un été (en l’an 1981), des dizaines de nos personnalités éminentes et distinguées ont été assassinées, dont une personnalité éminente comme Sayed Muhammad Beheshti, un président comme Muhammad Ali Rajaï et un premier ministre comme Muhammad-Javad Bahonar. Des érudits comme l’ayatollah Madani, Qoddusi, Hashemi-Nejad et d’autres comme eux ont également été assassinés. Chacun de ces individus était considéré comme un pilier de la Révolution, que ce soit au niveau national ou local, et il n'a pas été facile de les perdre. Mais la Révolution ne s'est pas arrêtée, elle n'a pas reculé, elle a au contraire accéléré.

Aujourd'hui encore, la Résistance dans la région ne reculera pas à cause de ces martyrs. La Résistance sera victorieuse.

La Résistance à Gaza a capté l'attention du monde et a apporté de l'honneur à l'Islam. À Gaza, l'Islam a résisté fermement à toutes les manifestations de méchanceté et de malfaisance. Il n'y a pas d'être humain noble qui n'applaudisse cette détermination et ne maudisse l'ennemi impitoyable et sanguinaire.

Le déluge d'Al-Aqsa et la résistance de Gaza et du Liban qui dure depuis un an ont amené le régime usurpateur à un point où sa principale préoccupation est de protéger son existence, ce qui est la même préoccupation que le régime sioniste avait dans les premières années de sa création maudite. Cela signifie que les luttes des combattants de Palestine et du Liban ont pu repousser le régime sioniste à la position qu'il avait il y a 70 ans.

La cause principale de la guerre, de l'insécurité et du retard dans cette région est l'existence du régime sioniste et la présence de gouvernements qui prétendent rechercher la paix et la tranquillité dans la région. Le principal problème auquel la région est confrontée est l'ingérence étrangère. Les gouvernements de la région sont capables d'établir la paix et la sécurité par eux-mêmes. Atteindre ce grand objectif libérateur nécessite les efforts et les luttes des nations et des gouvernements. Dieu est avec ceux qui empruntent ce chemin. « Et Allah est certes capable de les secourir » (Coran 22:39).

Que les salutations et la paix de Dieu soient sur le leader martyr, [Sayed Hassan] Nasrallah ; le héros martyr, [Ismail] Haniyeh; et l'honorable commandant, le lieutenant-général Qassem Soleimani.