Nous ne sommes ni retardés ni précipités dans l’accomplissement de nos devoirs (Leader)

Suite au martyre de Sayed Hassan Nasrallah, SG du Hezbollah, et à la veille du premier anniversaire de l'opération Déluge d'Al-Aqsa, la prière du vendredi du 4 octobre à Téhéran a été accomplie sous la direction du Guide suprême de la Révolution à la Mussallah Imam Khomeiny (RA).

Les points les plus importants des déclarations de l'Ayatollah Khamenei, lors des sermons de prières du vendredi à Téhéran sont les suivants :

- La politique du Coran envers des musulmans est que les gouvernements musulmans doivent être unis. Si vous avez cette solidarité, vous vaincrez vos ennemis. »

- La politique des ennemis consiste à diviser pour régner. Ils ont mis en œuvre ces politiques de différentes manières dans les pays musulmans, mais aujourd’hui les nations se sont réveillées ; Aujourd'hui est le jour où vous pourrez vaincre cette ruse des ennemis de l'Islam et des musulmans.

- Les musulmans ne devraient plus être négligents. Nous devons serrer la ceinture de la défense et de l’indépendance dans tous les pays islamiques, de l’Afghanistan au Yémen, de l’Iran à Gaza, au Liban et à tous les pays islamiques

- Je juge nécessaire de rendre hommage à mon frère, mon cher, celui qui était source de fierté pour moi, la figure admirée du monde de l'Islam, la voix éloquente des nations de la région et le joyau brillant du Liban, Sayed Hassan Nasrallah, dans la prière du vendredi à Téhéran.

- Nous sommes tous attristés et endeuillés par le martyre de Sayed Hassan Nasrallah. C'est une grande perte et nous en sommes profondément endeuillés

- Bien entendu, notre deuil n’est pas synonyme de dépression, de langueur et de désespoir. C'est un deuil semblable à celui prouvé pour Sayed al-Shuhada, Imam Hussein bin Ali (AS) ; Il ravive, enseigne et engendre de l'espoir.

- Sayed Hassan Nasrallah n'est plus physiquement parmi nous, mais son chemin et sa voix résonnante sont et continueront d'être avec nous. Il était la voix éloquente et le courageux défenseur des opprimés.

- Sayed Hassan Nasrallah était une source de sûreté et d'encouragement pour les combattants et chercheurs de vérité. L'étendue de sa popularité s'est étendue au-delà du Liban, de l'Iran et des pays arabes, et maintenant son martyre va accroître encore davantage son influence.

- Le message le plus important du martyr Nasrallah au cours de sa vie au peuple libanais était de ne pas se désespérer de la perte de personnalités éminentes, comme Imam Musa Sadr et Sayed Abbas Moussavi, pour augmenter leurs efforts, tenir tête à l'ennemi agressif, et le vaincre.

- Mes chers ! La nation libanaise dévouée ! La jeunesse zélée du Hezbollah et de Amal ! Mes enfants ! C'est ce que notre martyr Sayed attend aujourd'hui de son peuple, du Front de Résistance et de l'ensemble de l'Oummah islamique.

- Les conséquences de l'assassinat de civils et des bombardements sont la colère et l'augmentation de la motivation des gens, l'émergence de gens dévoués et le rétrécissement du nœud autour du cou du loup sioniste assoiffé de sang, ce qui conduira finalement à son anéantissement.

- Étant donné que l'ennemi abject et maléfique est incapable de nuire gravement à la solide structure du Hezbollah, Hamas et Jihad_Islamique, il considère le terrorisme et le meurtre de civils comme un signe de sa victoire.

Mes chers ! Les cœurs en deuil trouvent la paix en se souvenant de Dieu et en Lui demandant de l’aide ; les ruines seront réparées et votre endurance et votre persévérance apportent honneur et dignité.

A suivre ...