Le cessez-le-feu au Liban et à Gaza doit être simultané et nous donnerons une réponse encore plus dure à toute action d'Israël contre l'Iran.

Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, s’exprimant lors de sa conférence de presse avec les médias à Beyrouth concernant la réponse de l'Iran au régime sioniste, a déclaré : « Aujourd'hui, les consultations et les échanges de vues sur les développements dans la région et au Liban ont été très bons et utiles avec M. Mikati, Premier Ministre, et M. Nabih Beri, Président du Parlement Liban. »

Le haut diplomate de notre pays a ajouté : « Lors de ces réunions, j'ai souligné que l'Iran est avec le Liban et restera avec le Liban et sa résistance, et nous sommes sûrs que le régime criminel sioniste finira par échouer comme par le passé et que la nation libanaise saura le vaincre. »

Concernant la récente attaque iranienne contre le régime sioniste, Araghchi a déclaré : « Nous n'avons pas lancé l'attaque, mais nous avons répondu à l'agression israélienne sur le sol iranien et contre l'ambassade iranienne à Damas et à l'attaque contre des cibles iraniennes. »

Il a poursuivi : « Contrairement à Israël, qui attaque des cibles civiles et les maisons des personnes, des femmes et des enfants, nous n'avons attaqué que les centres militaires et de renseignement du régime sioniste. »

Araghchi a souligné : « Nous n’avons pas l’intention de continuer à moins que le régime sioniste ne veuille poursuivre ses attaques. Si Israël prend d’autres mesures contre l’Iran, notre action sera encore plus dure que cela et nous y répondrons certainement ; Notre réponse est proportionnée et entièrement calculée. »

Enfin, il a souligné : « Nous soutenons les efforts déployés pour un cessez-le-feu, à condition que, d'une part, les droits du peuple libanais soient respectés et les conditions proposées soient acceptées par la Résistance et, d'autre part, les cessez-le-feu à Gaza et au Liban soient en même temps. »