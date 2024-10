Yémen : manifestations massives en soutien à Gaza et au Liban et condamnant l'assassinat du martyr Nasrallah

Les manifestants yéménites, lors de cette marche de protestation nationale, ont annoncé leur large soutien à la nation palestinienne et à sa résistance à Gaza et dans tous les territoires occupés, ainsi que leur volonté ferme pour contrer l'agression du régime d’Occupation sioniste et de l’axe américano-britannique.

La télévision d'État yéménite a rapporté que des millions de manifestants yéménites, participant à cette marche massive, ont scandé des slogans condamnant le silence des pays arabes et islamiques face aux crimes du régime sioniste contre le peuple palestinien à Gaza, marqués par une campagne génocidaire, le massacre, le siège et la famine provoquée par l’homme.

Les participants à cette manifestation ont félicité la réponse sans précédent de l'Iran face à l'ennemi sioniste et contre les bases militaires de ce régime en réponse aux crimes barbares des occupants contre les nations palestinienne et libanaise et contre les dirigeants de la Résistance.