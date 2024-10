Liban - Palestine : L’Iran appelle les Instances humaines et humanitaires à se positionner contre Israël

L’ambassadeur Ali Bahreïni a envoyé deux courriers au Comité international de la Croix-Rouge et au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, tout en condamnant les récentes attaques du régime sioniste contre le Liban, exigeant une réponse immédiate de la communauté internationale aux agressions et aux crimes du régime israélien.

Dans ces lettres, le diplomate iranien a fermement condamné les attaques du régime sioniste au quartier sud de Beyrouth [Assassinat de Nasrallah et du général iranien Nilforushan] et les a considérées comme un symbole clair de violation des droits de l’homme et du droit des activités humanitaire.