Attaque de la Résistance irakienne contre 3 cibles vitales dans les territoires occupés

La Résistance Islamique d'Irak a annoncé dans un communiqué émis ce samedi 5 octobre: Les Moudjahidines de la Résistance Islamique d'Irak poursuivent leur approche de résistance contre l'occupation, en soutien aux peuples palestinien et libanais et en réponse au massacre de civils, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Ce matin (samedi), à l'aide de drones, ils ont attaqué trois cibles vitales dans le nord des territoires occupés (Israël).

Dans cette déclaration, la Résistance islamique d'Irak a souligné la poursuite et l'expansion des attaques contre les positions du régime sioniste.

Au cours des dernières semaines et des derniers mois, la Résistance irakienne a éégalement pris pour cible des positions sensibles et importantes à Eilat, située dans le sud de la Palestine occupée.

Lors de l'attaque de drone la plus importante de la Résistance islamique en Irak, menée vvendredi 4 octobre contre une base militaire du régime sioniste dans la région occupée du plateau du Golan, 25 soldats de ce régime ont été tués et blessés.