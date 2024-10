Le sang du martyr Nasrallah rend l'arbre de la Résistance plus fort (Araghchi)

Les secrétaires généraux et responsables des groupes de Résistance palestinienne ont rencontré ce samedi 5 octobre, le ministre des Affaires étrangères Seyyed Abbas Araghchi aux locaux l'ambassade de la République islamique d'Iran à Damas.

Tout en présentant leurs condoléances pour le martyre de Seyed Hassan Nasrallah au Leader et au gouvernement de la République islamique d'Iran, ainsi qu’à la nation iranienne ; ils ont rendu hommage au rôle irremplaçable du Hezbollah et de son secrétaire général martyr dans le soutien à la Palestine et à Qods avant d’apprécier le soutien de la RII à la résistance légitime des nations de la région contre l'occupation sioniste.

Ils ont également honoré les opérations légitimes et défensives de la République islamique d'Iran contre l'agression et les actes terroristes du régime d’Occupation sioniste.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a également exprimé ses condoléances pour la mort en martyr du secrétaire général du Hezbollah et d'autres commandants de la Résistance et a rappelé que cette perte augmentera certainement la stabilité et la force de la Résistance et du Hezbollah.

Araghchi a souligné : « Nous sommes convaincus que le sang du martyr Nasrallah en tant que martyr de Qods et de Palestine et le sang des autres martyrs de la Résistance en Palestine et au Liban renforceront l'arbre de la Résistance et mèneront à la victoire finale contre l'ennemi sioniste. »

Faisant référence au message clair de son déplacement au Liban et en Syrie et aux déclarations fermes tenues par le Guide suprême de la RII, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, dans ses sermons de la prière du Vendredi, hier 4 octobre, le ministre des Affaires étrangères a souligné la poursuite de la politique de principe de la République islamique d'Iran en faveur de la cause palestinienne et de la libération de Qods occupée, avant de réitérer sur le plein soutien du 14e gouvernement iranien dirigée par Massoud Pezeshkian à la résistance dans la région contre le régime d'Occupation sioniste.