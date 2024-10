Manifestations du peuple britannique en soutien à Gaza et au Liban

Selon le correspondant de l’IRNA depuis Londres, un grand nombre de participants à cette marche protestataire, organisée à la veille du premier anniversaire de la guerre contre les Palestiniens de la bande de Gaza, scandant des slogans anti-israéliens ont exigé un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban.

Les participants de différentes nationalités et religions criaient haut et fort : « Mettez fin à l'occupation », « Libérez la Palestine » et « Arrêtez d'attaquer le Liban » tout en brandissant les drapeaux de la Palestine et du Liban.

Ils portaient également des pancartes avec des slogans appelant à la justice, à la fin de l'apartheid et à la fin immédiate de la guerre.

Les manifestants se sont d'abord rassemblés sur la place "Russell", située au centre de Londres, et tout en affichant leur solidarité avec les peuples opprimés de Palestine et du Liban, ils ont marché vers le bureau du Premier ministre britannique.

Il s'agit du 20e action de protestation des partisans de la Palestine en Angleterre depuis le début de la guerre contre les Palestiniens de la bande de Gaza début octobre 2023.