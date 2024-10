Selon le rapport de l'IRNA, Shabnam Moghaddami, qui a participé au Festival international « Amour » américain avec le film « Abeille ouvrière » réalisé par Afshin Sadeqi, a réussi à remporter le prix de la meilleure actrice du second rôle de ce Festival.

Le Festival international du film d'Amour a été lancé en 2015 dans le but de présenter des films sur la paix et d'aider les enfants du monde. Initialement, ce Festival n'acceptait que les candidatures des pays anglophones, mais à partir de 2022, dans un objectif de paix mondiale, des films du monde entier participeront aux compétitions.

Cette année, dans la section des longs métrages, trois films iraniens, « Abeille ouvrière » réalisé par Afshin Sadegqi, « Une femme avec un char en bois » réalisé par Khodadad Jalali et « Le dernier tango avec Pari» réalisé par Ashkan Shapouri, ont participé à l’événement artistique. Au final, le film de Sadeqi a réussi à remporter le prix de la meilleure actrice du second rôle féminin avec madame Shabnam Moghadami et le prix du meilleur directeur de la photographie pour Rouzbeh Raga. Le film « Abeille ouvrière » a été produit en 2018 et, après quelques années, il est apparu sur les écrans en septembre 2023.

Dans ce film, Moghadmi joue le rôle d'une femme nommée Elham Foruzandeh, nominée pour participer aux élections parlementaires. Il fait face à un grand défi à la veille de sa campagne électorale. Son fils tue un homme à la suite d'une bagarre et il essaie de faire innocenter son fils.

Jusqu'à présent, Moghaddami a remporté deux prix Simorghs du Festival du film Fajr de l’Iran. Elle a également remporté des prix de la « Société des critiques et des écrivains de cinéma », du Festival Hafez et du Festival du cinéma iranien.