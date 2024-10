L’Iran place en orbite une constellation de satellites

Salariyeh, chef de l'Organisation spatiale d’Iran a annoncé : « Le lancement du bloc de transfert orbital Saman 2, le lancement des satellites Tolou 3 et Zafar 2 sous forme de constellation de satellites et la couverture spatiale IOT (Internet des Objets) sont parmi les plus importants programmes de l'industrie spatiale du pays. »

Une constellation de satellites est un groupe de satellites fonctionnant ensemble comme un système qui peut fournir une couverture mondiale ou quasi mondiale permanente, de sorte qu'à tout moment, partout sur Terre, au moins un satellite couvre les cibles.

Le vice-ministre iranien de la Télécommunication a annoncé la participation du secteur privé dans le lancement des nouveaux satellites en Iran.

« L’Iran envisage de stabiliser sa présence dans les orbites du niveau LEO et envisage de se met dans le lancement des satellites géostationnaire dans le niveau GEO (une altitude d'environ 36 000 kilomètres ). », avait annonce le ministre iranien de la télécommunication Hashemi lors d’une cérémonie à l’occasion des activités spatiales.