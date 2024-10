L'Iran est pour le dialogue pour résoudre les problèmes et renforcer les relations, y compris avec les pays européens (Pezeshkian)

Selon l’IRNA, depuis la base d'information présidentielle, Massoud Pezeshkian, en réponse à l'appel téléphonique du Premier ministre néerlandais Dick Schoof, ce dimanche 6 octobre 2024 à midi, faisant référence aux 400 ans d'histoire des relations entre les deux pays, a déclaré : « Mon gouvernement cherche à améliorer le niveau des relations avec d’autres pays et à renforcer la coopération avec les voisins et le monde, et à cet égard, nous pouvons approfondir et élargir les relations bilatérales en tirant parti des potentiels existants. »

Faisant référence aux positions des pays occidentaux, dont les Pays-Bas, concernant les crimes du régime sioniste à Gaza et au Liban, Massoud Pezeshkian a indiqué : « J'ai été élu par le peuple comme président de la République islamique d'Iran avec le slogan de la réconciliation à l'intérieur et à l'extérieur et l’amitié avec le monde, mais dès le premier jour de mon mandat, le jour même de mon investiture, le régime d’Occupation sioniste a assassiné notre invité officielle en visite à Téhéran dans le but de compenser ses échecs à Gaza et d’étendre les tensions et les conflits dans la région. En réaction les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, au lieu de condamner les crimes et les actes terroristes des sionistes, n’ont pas cessez de nous demander de faire preuve de retenue et de ne pas riposter.

Déclarant qu’à l’époque la République islamique d'Iran, dans l’espoir du succès des efforts diplomatiques visant à établir un cessez-le-feu à Gaza, a décidé de se réserver le droit d’une réponse mais pas immédiate au crime terroriste du régime sioniste et à la violation de sa souveraineté nationale, afin de donner une chance au prétendu cessez-le-feu à Gaza, il a déclaré : « L'attaque au missile de la République islamique d'Iran contre le régime sioniste visait précisément à freiner la barbarie de ce régime et à empêcher ses tentatives visant à étendre ses crimes et ses attaques dans la région et à établir un cessez-le-feu, la paix et le calme. La riposte a été effectuée sur la base du texte explicite de la Charte des Nations Unies, dans le respect des cadres juridiques internationaux et uniquement contre des cibles militaires. »

Dans une autre partie de ses déclarations, faisant référence à la politique du 14ème gouvernement pour l’expansion équilibrée des relations avec tous les pays du monde, le président Pezeshkian a déclaré : « La nation iranienne sait mieux que quiconque que le progrès et la prospérité ne peuvent pas être réalisés dans les conditions de guerre, des sanctions et des tensions. C’est pourquoi pour la guerre ni le conflit et ni la tension. La République islamique d'Iran cherche à renforcer ses relations et sa coopération avec ses voisins et d'autres pays du monde, y compris les pays européens, cela par le dialogue tout en résolvant certaines questions restées en suspens telles que la question nucléaire. »

« Nous sommes profondément convaincus que la région du Moyen-Orient en a ras le bol des tensions », a-t-il fait remarquer.

Pour sa part le Premier ministre des Pays-Bas, Dick Schoof, a déclaré toujours lors de cette conversation téléphonique : « Nous sommes profondément convaincus que la région du Moyen-Orient ne peut plus supporter davantage de tensions et que nous avons donc demandé à toutes les parties de s'abstenir d'étendre et d'approfondir les tensions et conflit. »

« Les Pays-Bas ont appelé Israël à accepter le cessez-le-feu à Gaza dans les plus brefs délais, et nous avons également soutenu la proposition américaine d'établir un cessez-le-feu au Liban », a-t-il renchéri.

Il a également déclaré que les Pays-Bas, pour leur part, saluaient l'approche de la République islamique d'Iran visant à élargir ses relations avec les pays européens, et a souligné la nécessité de prendre des mesures concrètes à cet égard : « La conversation franche que j'ai eue avec Votre Excellence est certainement bénéfique pour l’avenir de nos relations bilatérales et sera efficace à cette fin », a-t-il conclu.