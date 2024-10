Iran : production de 4 800 barils de pétrole brut dans le champ de Yaran

Seyyed Hossein Mohseni Zanouzi a ajouté que le contrat du projet a été mis en œuvre en octobre 2022 et sa mise en œuvre visait à augmenter la capacité de production du champ de 39,5 millions de barils de pétrole brut pendant la période de 10 ans du contrat pour le développement et production du champ en surcapacité. Sa production naturelle initiale et sa production initiale ciblée (FTP) dans ce contrat sont de 4 800 barils de pétrole brut par jour au-delà de la production naturelle de référence du champ.

« La réalisation de cette tâche a été confirmée par les superviseurs de la Compagnie pétrolière nationale iranienne après la réussite de 21 jours sur 28 du test continu de production d'au moins 4 800 barils de pétrole brut par jour au-delà de la base de production naturelle », note le responsable.

Le champ pétrolifère commun de Yaran est l'un des champs pétrolifères communs avec l'Irak, situé à environ 130 kilomètres au sud-ouest de la ville méridionale d’Ahvaz, dans la zone frontalière entre l'Iran et l'Irak.