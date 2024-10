Le Déluge d’Al-Aqsa était une « action légitime » (Ansarallah du Yémen)

Voici les faits marquants du discours du Leader d’Ansarallah du Yémen :

Le Déluge d’Al-Aqsa est une action légitime et une réaction naturelle de la lutte palestinienne.

Gaza a su survivre pendant une année entière sans aide, alors que pendant la Seconde Guerre mondiale, les principaux pays n'ont pas pu résister même quelques semaines à l’invasion.

Ceci en dépit du fait que les aides américaines depuis l’air et la mer n’ont pas été arrêtées pour appuyer ’ennemi sioniste au cours de cette année.

Le massacre et les bombardements des hôpitaux Al-Mu'amdani et Al-Shefa, de l'école Al-Khore, des camps de Jabalia, d’Al-Nusirat et d’Al-Mawasi ne seront jamais effacés de la mémoire de l'humanité, et leur malédiction retombera sur les sionistes.

Les ambitions coloniales et expansionnistes de l’ennemi sioniste ne s’arrêteront jamais en Palestine, mais dans le but d’exercer un contrôle sur l’ensemble de la région, ces ambitions seront étendues au reste des pays voisins de la Palestine.

Le Déluge d’Al-Aqsa a mis fin aux courtes guerres de l'ennemi et a plongé ce régime dans des guerres d'usure qui l'épuiseront ainsi que ses soutiens.

Les Américains ont envoyé des dizaines de milliers de tonnes d'outils de guerre et criminels à l'ennemi israélien avec des centaines d'avions-cargos géants et plus d'une centaine de navires. Depuis le début des années 1970, les États-Unis n'ont cessé d'envoyer de grandes quantités d'armes aux Israéliens. L’Amérique est un partenaire et un sponsor financier des crimes de l’ennemi sioniste et est impliquée dans des meurtres et des incidents tragiques contre la nation palestinienne.

- La guerre génocidaire dans la bande de Gaza est une continuation des méthodes de l'ennemi visant à détruire l'identité palestinienne et à déplacer de force les Palestiniens. Un grand nombre de sionistes se sont dits pour la guerre génocidaire contre Gaza et les Arabes, la qualifiant de « guerre sainte ». Par contre, face à tous les crimes sionistes, l'oppression, la guerre génocidaire, la famine et le siège sévère, la résistance des combattants et du peuple de Gaza a été très grande.

- Depuis le début de la Révolution islamique jusqu'à aujourd'hui, l'Iran s'est tenu aux côtés des musulmans pour remplir son devoir sacré envers les questions et causes islamiques.

- Nous continuons à soutenir la nation palestinienne et ses combattants et nous sommes aux côtés de l'Iran et de la Résistance de l'Irak et du Liban et de tout le peuple libre de l’Umma islamique.