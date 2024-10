Téhéran appelle la communauté internationale à agir sérieusement et efficacement contre le « Hitler du jour », qu’est Netanyahou

Ismail Baqaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de notre pays, a fermement condamné ce dimanche 6 octobre la poursuite des actes anti-humains du régime d’Occupation sioniste et les meurtres de civils au Liban et en Palestine, notamment l'attaque contre une mosquée à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, qui abritait des réfugiés sans abri, et les frappes aériennes contre des immeubles résidentiels dans la banlieue de Beyrouth.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a rappelé que les récentes attaques du régime sioniste avec des armes fournies par les États-Unis contre des lieux saints, des écoles, des mosquées et des centres médicaux en Palestine et au Liban rappellent à l'esprit public les crimes du groupe terroriste de Daech. Le meurtre de civils et la destruction d’infrastructures civiles sont une partie indissociable des idées du sionisme et du takfirisme.

Beqaei a ajouté : « La poursuite de la politique de terreur et de massacres contre la nation palestinienne opprimée, qui a été déplacée de ses foyers et s'est réfugiée dans des lieux de culte, des centres culturels et médicaux, est un exemple clair de crime de guerre et de crime contre l'humanité, et il est approprié que la communauté mondiale s'attaque au Hitler de la nouvelle ère qu’est Netanyahu. Cela signifie qu’il faut agir contre Netanyahu et les dirigeants criminels du régime sioniste sérieusement et efficacement. »

Le porte-parole de l'agence diplomatique a souligné : la politique d'insécurité menée dans la région par le régime sioniste constitue une menace sérieuse à la paix et à la stabilité régionales et internationales, et l'inaction contre ces crimes aura des conséquences irréparables pour tous les pays de la région et au-delà.

Le diplomate iranien a souligné : « La République islamique d'Iran demande une fois de plus à tous les pays du monde, en particulier aux pays musulmans, d'envoyer une aide humanitaire immédiate aux sans-abris et aux personnes déplacées à Gaza et au Liban, par tous les moyens possibles et en utilisant les énormes capacités dont ils disposent pour contrer la politique de terreur et d'insécurité semée dans la région par le régime sioniste. »